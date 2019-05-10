اليمن في مواجهة قطر ضمن تصفيات آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – كوالالمبور

جرت يوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

واسفرت القرعة عن وقوع منتخب اليمن في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (قطر وتركمنستان وسيريلانكا).

كما أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين منتخب اليمن في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات (قطر وبنغلادش وبوتان ).

وجاء اليمن على رأس المجموعة الخامسة حسب التصنيف الأخير لمنتخبات الناشئين عطفًا على ما قدمته في النهائيات الآسيوية التي أقيمت في ماليزيا..

وتستضيف قطر مباريات المجموعة التي ستقام في شهر سبتمبر القادم .

.ويشارك في التصفيات 46 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 منتخباً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 منتخباً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر..

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.