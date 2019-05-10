شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة .. الأحمر يسعى لمواصلة تربعه على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة مهمة أمام سموحة مساء غد، السبت، فى الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز باحثاً عن مواصلة التربع على عرش القمة.

يلتقى فريق الأهلى مع سموحة فى العاشرة مساءً على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس.

يختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة ، حيث سيعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق استعداداً لخوض المباراة المرتقبة التى سيخوضها الاهلي باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل استمرار رحلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبى فريقه داخل ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الأربعاء ، وأكد للاعبى القلعة الحمراء أن الفريق يتعرض لحملة شرسة هدفها إيقاف مسيرة الفريق وتعطيل صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد توديع دوري ابطال افريقيا.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بالتكاتف لصد مثل هذه المؤامرات، مؤكدا أن الفوز بطولة الدوري المصري هي الملاذ الوحيد لإنقاذ الموسم الأحمر ووعد بإنهاء كافة الأزمات داخل الفريق سواء الجماعية أو الخاصة بكل لاعب علي حدا واعداً اللاعبين بعدد من المفاجآت السارة حال النجاح في الفوز ببطولة الدوري الموسم الحالى.