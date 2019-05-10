شكرا لقرائتكم خبر عن Zamalek sc .. الأبيض يتمسك بتأجيل مباراة الإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Zamalek sc

تمسك مسئولو نادى الزمالك، من خلال اتصالات هاتفية مع مسئولى اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها 15 مايو الجارى.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ترحيل مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى لتقام أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وجاءت مطالبات الزمالك بتأجيل لقاء الإنتاج وترحيل مباراة الداخلية فى ظل ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

نجح فريق الزمالك بطل مصر فى التأهل إلى الدور النهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية عن جدارة، ليقترب ممثل مصر من تحقيق اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، عندما يواجه نظيره نهضة بركان المغربي فى النهائي.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة البركان بالمغرب فى ذهاب نهائى الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

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وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام النجم الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.

الزمالك يفوز على وادى دجلة 2/1

وفاز الزمالك على وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35.