شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ظهير أيسر وأيمن فى امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز للمشاركة فى امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

جاء قرار الجهاز الفنى بالاستعانة بعمر جابر للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر خلال بطولة أمم أفريقيا بعد المستوي الرائع الذى يقدمه اللاعب مؤخراً مع نادى بيراميدز.

وكشف مسئولو المنتخب أن عمر جابر يجيد اللعب فى الناحية اليسرى واليمنى، وسيشارك أساسياً فى مركز الجهة اليسرى وفى حال الحاجة إليه فى الجبهة اليمنى سيتم الاعتماد عليه مع أحمد المحمدى الظهير الأيمن.