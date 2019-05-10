سوبر كورة.. أوسة يكشف كواليس اتهامه بالسرقة فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحالة كروية تألقت بقميص الزمالك، وتتوهج حالياً بقميص وادى دجلة فى عمر الـ42، ليفرض نفسه بقوة على اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل كأس الأمم الأفريقية، محمد عبد المنصف الشهير بأوسة يعد ثانى أكبر لاعب فى الدورى المصرى بعد الظاهرة عصام الحضرى، والمثير أن الحارس الدولى يقدم أفضل مواسمه هذا العام على الإطلاق.
الجانب الاجتماعى فى حياة أوسة لا يقل توهجاً عن الجانب الكروى، وهو ما نلقى الضوء عليه فى الحوار .. للمزيد اضغط هنا..
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