شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن عرض لرحيل بوطيب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادى الزمالك فى تكثيف البحث عن عرض لرحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية فى نهاية الموسم الجارى، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المردود الطيب منذ أن ارتدى قميص الأبيض، وتعرض للعديد من الانتقادات، لاسيما وأن عمر السعيد قدم أداء جيد وقوى منذ أن حصل على الفرصة الحقيقية، وذلك عقب تعرض خالد بوطيب للإصابة فى الركبة والتى أدت لغيابه عن مباريات فريقه الماضية، الأمر الذى منح السعيد فرصة الظهور والتعبير عن إمكانياته.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن مجلس الإدارة بدأ يكثف البحث عن عروض خارجية لرحيل خالد بوطيب فى الانتقالات الصيفية المقلبة، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد سارى مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات نصف، مضيفًا أن الإدارة البيضاء استقرت بشكل كبير على إعارة أو بيع المهاجم المغربى فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث ترغب فى افساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد يستفيد منه الفريق فى الموسم المقبل، خاصة وأن قائمة الأبيض تضم حاليًا أربع أجانب وهم التونسيان فرجانى ساسى وحمدى النقاز، والمغربيان حميد أحداد وخالد بوطيب، ولا يمكن ضم لاعب أخر إلا فى حالة رحيل أحدهما، ويعد بوطيب أقرب الراحلين فى الصيف.