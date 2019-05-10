شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يدرس تغيير طريقة لعب المنتخب فى أمم افريقيا بسبب عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، بعض الخطط الفنية والتكتيكية التى سيتدرب عليها فى المعسكر الأخير قبل بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وعقد أجيرى أكثر من جلسة مع معاونيه، لإختيار طريقة اللعب الأنسب للفراعنة فى البطولة وإمكانية تغييرها وفقا لسير كل مباراة، ويفضل المدرب المكسيكي الاعتماد على طريقة لعب 3/3/4، التى يؤدى بها طوال الفترة الماضية مع المنتخب، إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ لتغييرها ويعتمد على 3-4-3 أو 2-4-4، حيث يتميز أجيري بالمرونة التكتيكية.. ومع تفكير الخواجة فى بعض اللاعبين الكبار للمنتخب أمثال عبد الله السعيد ووليد سليمان، فهناك مناقشات تدور داخل الجهاز الفنى لتغيير الطريقة إلى 4/2/3/1 ، للإستفادة من إمكانات وخبرات عبد الله السعيد.

كما يناقش أجيرى مع معاونيه إمكانية تغيير طريقته وأسلوبه فى مباريات الدور الأول من البطولة إلى طريقة لعب 4-1-4-1، حيث يستغل الثنائي المساند للاعب الوسط المدافع في الناحية الهجومية مع منح حرية لظهيري الجنب في التقدم بالتبادل لاستغلال المساحات في دفاعات المنافسين، لاسيما وأن المنتخب الوطنى يتفوق فنيا وبدنيا على فرق المجموعة وهى الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوى، وعند التحول للدفاع تتغير طريقة لعب أجيري ليعود للطريقة الأساسية، وهي 4-3-3، التي تعتمد على مساندة ثلاثي الوسط لرباعي الدفاع لزيادة الكثافة العددية في منطقة الدفاع.