شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستضيف الإسماعيلى فى مواجهة "تكسير عظام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والندية لاسيما بعد خسارة الفريقين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث خسر الدراويش من حرس الحدود بهدف دون رد وخسر الانتاج من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط فى الدور الثانى بتحقيق فوز يبعد الفريق عن مراكز القاع فى المسابقة بينما ناشد محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من وداع بطولة كأس مصر بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف .