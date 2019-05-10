اجتماع سري بقيادة ميسي يحسم "القرار الأهم" في برشلونة

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اجتماعا سريا جمع الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز عقب الإقصاء المر الذي تعرض له برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.
ونقلت الصحيفة عن موقع "دياريو جول" قوله إن الثلاثي، الذي يعد من أعمدة برشلونة، اتفق على عدم رحيل المدرب إرنستو فالفيردي وتجميع الفريق كله حول عدم الاستجابة لشائعات الرحيل الخاصة بالمدرب، على الأقل إلى حين مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسيواجه برشلونة نظيره فالنسيا الراغب بدوره في لملمة أوراقه هذا الموسم، بعد الإخفاق في التأهل لنهائي...
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