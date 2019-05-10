أكد إيدن هازارد أنه سيقدم كل ما لديه ليقود تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، في مباراة ربما تكون الأخيرة له مع الفريق الإنجليزي.
أبلغ هازارد شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: “لو كانت المباراة الأخيرة سأقدم كل ما لدي للنادي للفوز بلقب، لا أعلم بعد ماذا سيحدث ولا أفكر في ذلك، أفكر في الفوز بشيء من أجل النادي وهذه التشكيلة”.
وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة لكن الدور نصف النهائي ليس سهلاً، نحن سعداء وسنذهب إلى باكو ونحاول الفوز باللقب”.
وتابع: “أتحمل المسؤولية عندما يجب علي فعل ذلك، نحن سعداء لكن الأمور لم تحسم بعد، لدينا مباراة أخرى ضد آرسنال، علينا الذهاب إلى هناك واللعب بكفاءة والفوز بالمباراة”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يفكر به هازارد قبل الحديث عن رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.