هذا ما يفكر به هازارد قبل الحديث عن رحيله

أكد إيدن هازارد أنه سيقدم كل ما لديه ليقود تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، في مباراة ربما تكون الأخيرة له مع الفريق الإنجليزي.

أبلغ هازارد شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: “لو كانت المباراة الأخيرة سأقدم كل ما لدي للنادي للفوز بلقب، لا أعلم بعد ماذا سيحدث ولا أفكر في ذلك، أفكر في الفوز بشيء من أجل النادي وهذه التشكيلة”.

وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة لكن الدور نصف النهائي ليس سهلاً، نحن سعداء وسنذهب إلى باكو ونحاول الفوز باللقب”.

وتابع: “أتحمل المسؤولية عندما يجب علي فعل ذلك، نحن سعداء لكن الأمور لم تحسم بعد، لدينا مباراة أخرى ضد آرسنال، علينا الذهاب إلى هناك واللعب بكفاءة والفوز بالمباراة”.