أوباميانغ: آرسنال تعلم من أخطائه

أكد مهاجم آرسنال، بيير إيمريك أوباميانغ، أن فريقه تعلم من أخطاء الموسم الماضي في الدوري الأوروبي، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في مرمى فالنسيا، ليبلغ النادي الإنجليزي النهائي.

أبلغ أوباميانغ موقع آرسنال الإلكتروني: “وصلنا النهائي ونحن سعداء، هذا يعني الكثير، أعتقد أننا تعلمنا من الموسم الماضي، ولم نرتكب الأخطاء ذاتها هذا العام”.

وكانت أول ثلاثية لأوباميانغ مع الفريق، وكال زميله ناتشو مونريال المديح له وللمهاجم ألكسندر لاكازيت، الذي صنع الهدف الأول وهز الشباك في الشوط الثاني.

وقال مونريال: “كنا بحاجة إليه وكنا بحاجة إلى لاكازيت، نحن فخورون به لأنه أحرز ثلاثة أهداف في الدور نصف النهائي، ساعدنا كثيراً لكنه ليس الوحيد، كل لاعب ساعدنا، أحرز ثلاثة أهداف لذا نحن سعداء لأجله”.

ويحتاج آرسنال للفوز في آخر مباراة في الدوري، وخسارة توتنهام هوتسبير، على أن يكون فارق الأهداف في المباراتين 8 أهداف من أجل خطف المركز الرابع.