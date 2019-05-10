بايرن يتطلع لحسم اللقب على ملعب لايبزغ

قبل 6 أشهر، بدا أن نيكو كوفاتش في طريقه للإقالة من تدريب بايرن ميونخ، لكن وصولاً إلى مايو (أيار) تبدلت الأوضاع سريعاً، وبات “البافاري” في حاجة فقط للفوز على لايبزغ، غداً السبت، لكي يحسم رسمياً لقب الدوري الألماني.

يتصدر بايرن جدول ترتيب “البوندسليغا” بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويدرك بايرن جيداً أنه حتى لو خسر أمام لايبزغ، فإن الفرصة ستكون سانحة لحسم اللقب خلال الجولة الأخيرة من الموسم حين يلتقي إينتراخت.

ويلتقي بايرن في نهائي كأس ألمانيا مع لايبزغ أيضاً في 25 أبريل (نيسان)، ولكن الوضع كان من الممكن أن يصبح مختلفاً تماماً لو فقد قادة النادي البافاري صبرهم بعد البداية الباهتة للفريق تحت قيادة كوفاتش.

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وبدا أن بوروسيا دورتموند في طريقه الصحيح نحو اللقب في نهاية عام 2018، في الوقت الذي لم يظهر فيه بايرن بالشكل المقنع سواء في الدوري الألماني أو في دوري أبطال أوروبا، ولكن بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب تحلى بايرن ومدربه كوفاتش بالثقة لينقض الفريق ببطء وخطوة خطوة على دورتموند في الصدارة.

وعادت الضغوط إلى ساحة كوفاتش بعد الخروج من دور 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي، حيث أن تصريحات الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه أظهرت عدم رضاه عن أداء المدرب.

ولكن الأوضاع باتت هادئة مرة أخرى في المعسكر “البافاري”، خاصة مع اقتراب بايرن بشكل كبير من لقبه السابع على التوالي في “البوندسليغا”.

ويأمل الجناح الهولندي أريين روبن، وزميله الفرنسي فرانك ريبيري، في مساعدة بايرن على حسم اللقب قبل رحيلهما في نهاية الموسم.