مدرب فالنسيا يكشف سر تفوق آرسنال

كشف المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، مارسيلينو، السبب الرئيسي وراء سقوط فريقه المدوي أمام آرسنال الإنجليزي في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي، مشيراً إلى أن فريق “المدفعجية” يتميز بهجوم جيد وفعال.

قال مارسيلينو: “بخلاف أن آرسنال يتمتع بخط هجوم جيد، يحظى هذا الهجوم بنسبة مئوية عالية للفعالية”.

وأوضح: “أشعر بالحزن لأننا نافسنا بقوة وكنا نتوقع الوصول للنهائي، لكننا واجهنا فريقاً قوياً للغاية وهجوماً في غاية الفعالية”.

وأضاف: “كنا نعلم أن آرسنال يمتك اثنين من أبرز المهاجمين”، مشيراً إلى أن فريقه لم يستطع الوصول للنهائي على حساب فريق يمتلك هذا الهجوم القوي”.

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ورغم الخروج من المربع الذهبي، أشار مارسيلينو إلى بعض الإيجابيات التي شهدها أداء فالنسيا في المباراة.

وقال مارسيلينو: “بدأنا المباراة بشكل رائع وبسرعة جيدة وأداء جماعي متميز، ووصلنا لمنطقة جزاء المنافس بشكل منتظم، سجلنا هدفاً وسنحت لنا فرصتان أخريان، لكن هدف التعادل من آرسنال كان لطمة قوية، كما جاء الهدف الثاني لآرسنال في بداية الشوط الثاني ليؤكد خروجنا من البطولة”.

واختتم: “يجب الاعتراف بتفوق المنافس، نهنئ آرسنال ونتمنى لهم التوفيق”.