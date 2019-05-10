يستعد النجم الإسباني السابق، تشابي ألونسو، لخطوة جديدة في مسيرته التدريبية، مع تلقيه عرضاً من نادي ريال سوسيداد الإسباني.
وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية بقيادة فريق الناشئين بين (13 و14 عاماً) في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، ولكن وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الجمعة فإنه بات مرشحاً لتدريب الفريق الرديف لريال سوسيداد في الموسم المقبل.
وفاز الونسو مع فريق الناشئين لريال مدريد بلقب الدوري المحلي، ليجذب اليه أنظار مسؤولي ريال سوسيداد، بحسب صحيفتا ماركا وآس الإسبانيتين.
وسبق لألونسو اللعب في صفوف سوسيداد، وأيضاً ليفربول، بايرن ميونخ، وريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشابي ألونسو يقترب من تدريب هذا النادي الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.