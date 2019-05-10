تشابي ألونسو يقترب من تدريب هذا النادي الإسباني

يستعد النجم الإسباني السابق، تشابي ألونسو، لخطوة جديدة في مسيرته التدريبية، مع تلقيه عرضاً من نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية بقيادة فريق الناشئين بين (13 و14 عاماً) في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، ولكن وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الجمعة فإنه بات مرشحاً لتدريب الفريق الرديف لريال سوسيداد في الموسم المقبل.

وفاز الونسو مع فريق الناشئين لريال مدريد بلقب الدوري المحلي، ليجذب اليه أنظار مسؤولي ريال سوسيداد، بحسب صحيفتا ماركا وآس الإسبانيتين.

وسبق لألونسو اللعب في صفوف سوسيداد، وأيضاً ليفربول، بايرن ميونخ، وريال مدريد.