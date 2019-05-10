رسمياً.. تحديد مدة غياب سواريز عن الملاعب

خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي، لويس سواريز، لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، كما أعلن ناديه اليوم الجمعة.

سيغيب سواريز بالتالي عن نهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو (أيار) الحالي، وعن بداية بطولة كوبا أمركا التي تستضيفها البرازيل.

وأصدر النادي الكاتالوني بياناً أكد فيه: “لويس سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، أما فترة غيابه المحتملة فتتراوح من 4 إلى 6 أسابيع”.

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وعانى سواريز من آلام متكررة على مستوى الغضروف، ما جعله يغيب عن المباريات الودية لمنتخب الأوروغواي في الأشهر الأخيرة.

واتخذ سواريز بالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة القرار بإجراء العملية الجراحية بعد يومين من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا أمركا ضد الأكوادور واليابان وتشيلي.