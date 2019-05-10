حسين الشحات قنبلة موقوتة في الأهلي

تحول حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلي إلى قنبلة موقوتة داخل القلعة الحمراء بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعدما فوجئ الجميع بالبيان الصادر عن محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي يؤكد أن الشحات معروض على ناديه من أجل الوكلاء بخصوص العودة من جديد بعد شهور قليلة من انضمامه للأهلي في يناير الماضي بعدصفقة ضخمة وصلت إلى 100 مليون جنيه وفقاً لأقل التقديرات.
بيان العين فضح تحركات اللاعب الذي يعيش حالة من الغضب الشديد من سياسة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني تجاهه وعدم منحه الثقة والفرصة تماماً وهو ما أكده الشحات للمقربين إليه بل ومنح الشحات الفرصة لبعض الذين
وحذر مسؤولو الأهلي اللاعب من الانشغال بالسوشيال ميديا وما تردده مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز مع الفريق حتى نهاية الدوري ثم دراسة العروض حال وصول عرض رسمي لبيعه خاصة أن المقابل المالي للصفقة كان ضخماً ومن الصعب تعويضه.
وكان الشحات قد غادر لقاء النجوم الأخير بالدوري غاضباً من قرار استبداله ولكنه لم ينفعل مثلما حدث في لقاء الاتحاد السكندري بالدوري والذي تعرض بعده لغرامة مالية.
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