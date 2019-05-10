اتحاد السلة يعتذر عن تنظيم البطولة العربية للناشئين

اعتذر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبوفريخة، عن عدم استضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة خلال شهر يوليو المقبل بجانب عدم المشاركة فى البطولة.

وعلل الاتحاد اعتذاره عن عدم استضافة البطولة فى خطاب إلى مسئولى الاتحاد العربى، بأنه تلقى إخطارًا من الاتحاد الأفريقى يؤكد فيه موعد انطلاق منافسات البطولة الأفريقية

لذات المرحلة السنية المقرر إقامتها بالرأس الأخضر، فى نفس الموعد شهر يوليو المقبل.

وفضل الاتحاد الاعتذار عن البطولة العربية، والمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، خاصة أن الأخيرة مؤهلة لبطولة العالم المقرر لها عام 2020.