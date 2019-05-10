36 مليون جنيه دعمًا للاتحادات للإعداد للأولمبياد

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 36 مليون جنيه لعدد 26 اتحادًا رياضيًا تمثل قيمة الدفعة الثانية من المخصصات المالية للاتحادات الرياضية الأولمبية للصرف على خطط وبرامج إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات والفرق الوطنية استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح وزير الرياضة بأن الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو

تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها بما يتناسب مع رؤية الدولة في دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع الرياضي ايماناً بأن الرياضة أمن قومي وأحد مقومات الدولة الشاملة لرفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية على المستوى القاري والإقليمي والعالمي بما يليق بمكانةمصر.

وأكد صبحي أن الوزارة تعمل وفق رؤية مشتركة مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضة لإنجاح تنفيذ خطط وبرامج إعداد وتأهيل الفرق القومية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث بلغ اجمالي المبالغ المنصرفة اعتبارا من يناير وحتى الان ما يقارب من 62 مليون جنيه خصصت لعدد «29» اتحادًا اولمبيًا، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالعمل بشكل متوازٍ مع شركات القطاع الخاص لرعاية ما يقرب من 33 لاعبًا حيث تم حتلا الآن تقديم برامج رعاية مالية لعدد 16 من أبطال الألعاب الفردية في 11 رياضة.