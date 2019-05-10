اليوم.. 5 مواجهات مثيرة فى افتتاح الجولة 32 للدورى الممتاز

تنطلق فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم ، بخمس مواجهات مثيرة وقوية، فى سهرة رمضانية ممتعة، حيث يستدرج المصرى البورسعيدى فريق حرس الحدود بملعب الجيش بالسويس، ويواجه الاتحاد السكندرى فريق إنبى بملعب المكس، ويلتقى الجونة مع المقاولون العرب بملعب الجونة، ويصطدم الإنتاج الحربى بالإسماعيلى بملعب كلية الشرطة، ويواجه المقاصة فريق النجوم، بالجبل الأخضر.

المصرى و حرس الحدود

يسعى المصرى للعودة من جديد للانتصارات بعد التعادل فى الجولتين الماضيتين أمام وادى دجلة وبيراميدز، للابتعاد بالمركز الرابع الذى يحتله حالياً برصيد 48 نقطة، فى ظل مطاردة المقاولون العرب (44 نقطة) ومصر للمقاصة (42 نقطة).

ويأمل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى فى ختام الدورى بالمربع الذهبى ، المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل ، بعدما نجح فى إعادة التوازن للفريق عقب توليه المهمة الصعبة فى منتصف الموسم.

وفى المقابل، يطمح حرس الحدود صاحب المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، فى مواصلة الانتصارات بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التى حصل عليها الفريق العسكرى بعد الفوز على الإسماعيلى فى الجولة الماضية، للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

وحذر طارق العشرى المدير الفنى لاعبيه من فقدان النقاط فى تلك المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، مطالباً بالقتال والتركيز طوال المباراة من أجل تحقيق الفوز.

الجونة و المقاولون العرب

يبحث فريق المقاولون العرب صاحب

المركز الخامس برصيد 44 نقطة، عن استعادة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام الداخلية بهدفين لكل فريق، من أجل الاستمرار على المنافسة على المركز الرابع.

وحرص عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، على عقد جلسة مع نجوم فريقه الكبار أحمد على وطاهر محمد طاهر، لمطالبتهم بغلق ملف الرحيل لنهاية الموسم والتركيز فى المباريات الحالية.

فى المقابل يخطط فريق الجونة صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة، لخطف النقاط الثلاث لتعويض تعادله أمام سموحة فى الجولة الماضية، بحثاً عن مركز متقدم.

المقاصة و النجوم

يسعى المقاصة صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة، للفوز على النجوم متذيل جدول الترتيب، بعد التعادل مع بيراميدز فى الجولة الماضية، لمواصلة مطاردة المصرى على المركز الرابع.

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ويحاول جمال عمر المدير الفنى المؤقت للفريق، استغلال المعنويات المرتفعة للاعبين بعد التعادل مع بيراميدز فى آخر المواجهات، بحثاً عن تحقيق الانتصارات فى المباريات الأخيرة من عمر المسابقة واقتحام المربع الذهبى حال تعثر المصرى.

فى الوقت الذى يأمل فيه النجوم صاحب المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 25 نقطة، فى تحقيق الفوز تحت قيادة رمضان السيد وخطف 3 نقاط غالية للحفاظ على آماله الضعيفة فى البقاء

بالدورى.

الإنتاج الحربى و الإسماعيلى

يبحث فريق الانتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة، عن تعويض هزيمته من المقاولون العرب فى الاسبوع الماضي، حيث يأمل مختار مختار المدير الفنى للفريق العسكرى فى تحقيق انتصار يبتعد من خلاله عن منطقة الخطر ويقفز به مركزين فى وسط الجدول فى ظل تقارب النقاط بين أندية المؤخرة.

أما الاسماعيلي، فيدخل المباراة رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» لمصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة للآمال فى الفترة الأخيرة، وإحالة المقدونى سيدو مير يانيفسكى المدير الفنى للفريق للتحقيق وتصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وتراجع الدراويش للمركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الهزيمة من الزمالك ووادى دجلة وحرس الحدود فى آخر ثلاث جولات، بخلاف هزيمته من الاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر .

ويواصل محمود جابر مدرب الفريق وصبرى المنياوى مدير الكرة قيادة الفريق فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحقيق الفوز للخروج من الكبوة وإخماد ثورة الجماهير على إدارة النادى.

الاتحاد و إنبى

يدخل الاتحاد السكندرى مواجهة الليلة، بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الدراويش فى الكأس والنجوم فى الدوري، باحثاً عن انتصار جديد يضمن له مقعداً فى المنطقة الآمنة بوسط الجدول، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ويخطط حلمى طولان، المدير الفنى لزعيم الثغر، لمواصلة العروض الرائعة أمام الفريق البترولي، وختام مباريات الدورى بأفضل مستوى.

وفى المقابل، يسعى إنبى صاحب المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر، بعدما حقق الفوز على الجونة 4/صفر وبتروجت 2/1.

ويبحث على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى، عن حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة الهبوط، خصوصاً أنه يتبقى له مباراة مؤجلة أمام النادى الأهلى متصدر المسابقة.