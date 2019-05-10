رياضة | هازارد يثير استغراب جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يثير استغراب جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر تشيلسي للمباراة النهائي للدوري الأوروبي بعد تخطيه عقبة إنتراخت فرانكفورت العنيد بركلات الجزاء في إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وهي النتيجة التي تكررت في العودة على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية ثم ضربات الجزاء.

وذكر البعض أن هذه قد تكون آخر مباراة للدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي المتوقع انتقاله لريال مدريد نهاية الموسم الحالي.



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وعقب المباراة أجاب هزارد أنه لا يعرف حتى الآن إذا كان سيرحل عن البلوز أم لا.

الجدير بالذكر أن النجم البلجيكي هو من أحرز ركلة الجزاء الأخيرة التي حسمت رجحت كفة تشيلسي وحملته للنهائي.



وكان الفيفا قد أصدرت عقوبة منع النادي الإنجليزي من إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترتي الانتقالات القادمتين، وهو الأمر الذي قد يضطر النادي للاحتفاظ بكامل نجومه وعدم التفريط في أي منهم.