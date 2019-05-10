رياضة | نيمار يغادر باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يغادر باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لمغادرة نادي العاصمة لعدم تحقيق أهدافه التي رحل بسببها عن برشلونة الإسباني.

ووفقًا لموقع "Le10sport" الفرنسي فإن نيمار جهَّز حقائبه لمغادرة سان جيرمان في أقرب وقت ممكن بعد فشل رحلته بعد الرحيل من برشلونة وأهمها الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار لا يشعر بالراحة رفقة سان جيرمان كما أنه لم يحقق الأهداف التي ترك الفريق الكتالوني من أجلها.

ورفض الموقع الفرنسي تأكيد موعد الرحيل في خطة نيمار، سواءً سيكون التحرك في الصيف المقبل، أم سينتظر النجم البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل، كي يكون هناك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة سان جيرمان.