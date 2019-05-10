رياضة | حرس الحدود يتحدى المصري من أجل تعزيز فرصه في البقاء بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس الحدود يتحدى المصري من أجل تعزيز فرصه في البقاء بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقا المصري وحرس الحدود وجها لوجه، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

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يدخل المصري مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، ويسعى إيهاب جلال لمواصلة نتائجه المميزة مع الفريق حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

على الجانب الأخر يدخل فريق حرس الحدود مباراة اليوم، وهو في موقف لايحسد عليه حيث يتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز فرصه في البقاء بالدوري وسيعول طارق العشري المدير الفني للفريق على سرعات موسيس مهاجم الفريق.