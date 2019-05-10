رياضة | برشلونة يعلن مدة غياب سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن مدة غياب سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجرى الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسبانية، عملية جراحية أمس في ركبته اليمنى بعد الإصابة القوية التي عانى منها منذ لقاء الذهاب ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقول صحيفة ماركا الإسبانية، إن لويس سواريز يغيب عن برشلونة بداعي الإصابة من 4 إلى 6 أسابيع الذي يبعده عن المشاركة ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري وقد لا يشارك مع أوروجواي في كوبا أميركا.

وشددت الصحيفة على أن سواريز لن يستطيع نهاية الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة بعدما سجل 25 هدفا رفقة البارسا بالموسم الجاري.

وكان سواريز شارك في خروج برشلونة على يد ليفربول برباعية نظيفة يوم الأربعاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الانفيلد.