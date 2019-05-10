رياضة | الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام الإنتاج الحربي في مواجهة صعبة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام الإنتاج الحربي في مواجهة صعبة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره الإنتاج الحربى فى تمام العاشرة مساء اليوم، الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة قوية للفريقين.

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الإسماعيلي يعيش حالة صعبة للغاية، حيث تعرض لثلاث هزائم على التوالي ببطولة الدوري، ليواصل مسلسل التراجع هذا الموسم، ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتاج مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة امام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.