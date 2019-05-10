رياضة | أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 10 مايو 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع الفرق في المسابقة.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 10 مايو في جميع المنافسات المحلية والعربية.

- الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، وستكون جميعها في تمام العاشرة مساء:

مصر المقاصة × النجوم

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إنبي × الاتحاد السكندري

المقاولون العرب× الجونة

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

المصري البورسعيدي × حرس الحدود

-الدوري الإماراتي.. الجولة 24.. الساعة 8:00م:

النصر سيستضيف شباب الأهلي دبي، بينما يستضيف الظفرة نظيره الفجيرة، في الوقت الذي يستضيف فيه بني ياس نادي اتحاد كلباء، فيما يحل الجزيرة ضيفا على الإمارات.