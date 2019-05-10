رياضة | أحمد حجازي يرفض الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يرفض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي فكرة العودة العودة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتمسك أحمد حجازي بالاستمرار في رحلة الاحتراف رغم أن نادي وست بروميتش قد لا يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويأمل أحمد حجازي في العودة إلى الدوري الممتاز في إنجلترا حتى لو من باب فريق آخر غير وست بروميتش لكثرة العروض المقدمة إليه.

حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمباراة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني لبنادي سموحة قائمة فريقه لمباراة الأهلي غدًا في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

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قائمة سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – أحمد الشيخ

خط الدفاع: السيد فريد – رجب نبيل – محمود منصور – فارس مجاهد – أحمد أبو الفتوح – محمود معاذ – أحمد صبحي

خط الوسط: شريف رضا – إسلام صالح – أحمد حمص – إبراهيم عبد القوي – شيخ بامبا – إيدي إيمومو – أحمد مصطفى – عمرو بركات – عبد العزيز إمام – محمود سامي – أوميد أوكري

خط الهجوم: حسام حسن – ديريك نسيبامبي