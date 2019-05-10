رياضة | برشلونة يخطط لصفع الريال وخطف صفقة "بوجبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لصفع الريال وخطف صفقة "بوجبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق برشلونة الإسباني، في التفكير جديا في الدخول في مفاوضات قوية مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد لضمه لصفوف الفريق، لتدعيم الشياطين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة قد سقط برباعية قاسية أمام ليفربول في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة.

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ويسعى مسئولو الفريق الكاتالوني لإحداث إعادة في هيكلة الفريق الكاتالوني في الموسم المقبل، للعودة للتتويج بدوري الأبطال والذي غاب عن خزائن النادي منذ موسم 2015.

وقال فريدريك ترايني , مراسل قناة "+Canal " أن نادي برشلونة بصدد الدخول في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد هدفاً رئيسياً لريال مدريد هذا الصيف .

وتابع فريدريك أن بوجبا قد يكون صفقة الموسم بالنسبة لبرشلونة، لافتا إلى أن إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتلوني يخطط لمزاحمة ريال مدريد على ضم اللاعب .