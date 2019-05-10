رياضة | حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حسام حسن المدير الفني لبنادي سموحة قائمة فريقه لمباراة الأهلي غدًا في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
قائمة سموحة أمام الأهلي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – أحمد الشيخ
خط الدفاع: السيد فريد – رجب نبيل – محمود منصور – فارس مجاهد – أحمد أبو الفتوح – محمود معاذ – أحمد صبحي
خط الوسط: شريف رضا – إسلام صالح – أحمد حمص – إبراهيم عبد القوي – شيخ بامبا – إيدي إيمومو – أحمد مصطفى – عمرو بركات – عبد العزيز إمام – محمود سامي – أوميد أوكري
خط الهجوم: حسام حسن – ديريك نسيبامبي