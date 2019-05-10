رياضة | اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها، غدا السبت، بالدورى الممتاز.

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وسيعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر المغلق استعدادا لخوض المباراة المرتقبة التى سيخوضها الأهلى باحثا عن النقاط الثلاثة.

وأكد لاسارتى أن المنافس السكندرى يقدم عروضا جيدة، ويمتلك مفاتيح تفوق كثيرة لذا يجب إغلاقها بجانب العمل الجيد والتركيز حتى يتحقق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.