رياضة | هازارد يكشف رحيله عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف رحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيدن هازارد نجم نادي تشيلسي أنه سيقدم كل ما لديه للفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم الذي رما يكون الأخير له مع الفريق الإنجليزي.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "لو كانت مباراتي الأخيرة سأقدم كل ما لدي للنادي للفوز بلقب.. لا أعلم بعد ماذا سيحدث ولا أفكر في ذلك، أفكر في الفوز بشيء من أجل النادي وهذه التشكيلة".

وأضاف هازارد: "قدمنا مباراة جيدة لكن الدور قبل النهائي ليس سهلا، نحن سعداء وسنذهب إلى باكو ونحاول الفوز باللقب".

وقال هازارد الذي أحرز 19 هدفا هذا الموسم: "أتحمل المسؤولية عندما يجب علي فعل ذلك.. نحن سعداء لكن الأمور لم تحسم بعد، لدينا مباراة أخرى ضد أرسنال، علينا الذهاب إلى هناك واللعب بكفاءة والفوز بالمباراة".