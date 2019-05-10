رياضة | ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك أزمة دفاعية جديدة أمام الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة الداخلية للحصول على الإنذار الثالث أمام وادي دجلة جانب إصابة محمود حمدي الونش واحتمالية غيابه لإصابة بكسر في الأنف.

ويخوض الزمالك مباراة الداخلية بدون بديل في قلب الدفاع حيث سيلعب محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام كقلبي دفاع ويعود حمدي النقاز لمركز الظهير الأيمن.