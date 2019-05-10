شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يؤجل البت فى قرار العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الانجليزي فكرة العودة للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما عرض عليه مسئولو القلعة الحمراء العودة للأهلي الصيف المقبل لكن المدافع الدولي طلب في البداية تأجيل التفاوض معه لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية وبعد وضوح الرؤية بشأن صعود نادي ويست بروميتش للدوري الانجليزي الممتاز.

وعلم ”الخليج 365” أن الفترة القليلة الماضية شهدت عملية "جس نبض" من جانب مسئولي الأهلي لأحمد حجازي الذى سبق ودافع عن قميص الأهلي عقب تجربة إحتراف غير موفقة في ناديي روما وفيورتنينا الأيطاليين قبل أن يرحل من الأهلي قبل موسمين لنادي ويست بروميتش الإنجليزي ويُقدم معه عروض جيدة للغاية رغم الهبوط لدور القسم الثاني في إنجلترا الموسم الماضي ، ويرغب الاهلي في تدعيم دفاع بأحمد حجازي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل في ظل إصابة أكثر من مدافع بالفريق لكن حجازي طلب تأجيل حسم هذا الملف قبل أن يرفض فكرة العودة للدوري المصري لاسيما وأن عدة أندية أوربية ترغب في التعاقد معه وسيتضح الأمر بعد أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر الصيف المقبل كما أن اللاعب الذى تم اختياره أفضل لاعب في ناديه عن الموسم الحالي يأمل في العودة للدوري الممتاز في إنجلترا ورغم رفض حجازي العودة للأهلي وفقاً لتصريحات اللاعب إلا أن مسئولو القلعة الحمراء لم يغلقوا الباب في وجه المفاوضات وتركوها مُعلقة على أمل تغيير اللاعب موقفه والموافقة على العودة للأهلي.