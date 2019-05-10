شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتسلح بالانتفاضة أمام المصرى البورسعيدى على ستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره حرس الحدود فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد تعادل المصرى مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على الاسماعيلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويبحث إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى عن إستعادة الانتصارات مرة أخرى لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بينما يتمسك طارق العشرى المدير الفنى للحرس بإستكمال الانتفاضة لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى مازال يلاحقه بشدة.