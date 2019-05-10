شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المغرب " وشها حلو " على الزمالك فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نهضة البركان المغربى يوم 19 مايو الجارى فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

وقبل مواجهة نهضة البركان ، فإن التاريخ يحمل بشرة خير للزمالك أمام الأندية المغربية ، حيث سبق و ألتقى الأبيض مع أندية مغربية فى المباريات النهائية وانتهت رحلته بالتتويج باللقب .

وقد يستغل الزمالك نهضة البركان كبوابة نحو تحقيق الحلم الأفريقى ، مثلما فعل من قبل مع كل من الوداد و الرجاء المغربى .

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وصل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2002 و ألتقى مع الرجاء المغربى ، شهدت مباراة الذهاب التعادل السلبى ، بينما مباراة الإياب فاز الأبيض بهدف دون رد أحرزه تامر عبد الحميد

وفى العام التالى 2003 ، ألتقى الزمالك مع الوداد المغربى ، بنهائى السوبر الإفريقي وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز للزمالك محمد عبد الواحد ، وحازم إمام ، بالإضافة إلى عبد الحليم علي