كتب: محمد سعيد عبد العظيم نجح الثنائي المصري، محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، ولاعب الوسط الدولي المصري المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي محمد النني في تحقيق إنجاز تاريخي كبير لكرة القدم المصرية، وذلك كون نجاح الجانرز والذي يضم بين صفوفه النني في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، فيما نجح رفاق الدولي المصري الآخر محمد صلاح في تحقيق معجزة كروية جديدة بالتأهل إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز عملاق كرة القدم الأوروبية والإسبانية برشلونة بنصف النهائي. وتعد تلك هي المرة...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهائيات أوروبا بنكهة مصرية.. صلاح والنني على منصات التتويج الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.