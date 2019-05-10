شكرا لقرائتكم الزمالك ينهي إعارة مصطفى محمد من طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادى الزمالك قرر إنهاء إعارة مهاجمه مصطفى محمد لنادى طلائع الجيش، من أجل عودته للقلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد أن قدم مصطفى أداء مبهر مع الطلائع وكذلك المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول، ونجح فى خطف أنظار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس.

وأبدى جروس اعجابه بإمكانيات اللاعب، وقدرته الفنية والبدنية العالية، التى ستخدم هجوم الزمالك فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو عقب إنتها إعارته لصفوف الوحدة السعودى، بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى دفع الإدارة لبدأ البحث عن عرض خارجى لرحيل المغربى خالد بوطيب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.