شكرا لقرائتكم أجيري يحسم خطة وجبهات جهوم المنتخب في كاس أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم المكسيكى خافيير اجيرى المدير الفني لمنتخب مصر مسالة الاعتماد على الجبهتين اليمنى واليسرى خلال بطولة أمم أفريقيا واضعًا أولوية للاعبين الجوكر فى تشكيلة الفراعنة الذين يستطيعون اللعب بأكثر من مركز فى تشكيلة الفريق خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

ووضع عدد من اللاعبين فى الجبهة اليمنى واليسري المدرب المكسيكى فى حيرة شديدة خاصة فى ظل تقارب مستواهم الفنى نتيجة اشتعال المنافسة على لقب الدوري الممتاز، ورفض أجيرى مطالب بعض أعضاء الجهاز المعاون بضرورة عناصر جديدة لتشكيلة الفراعنة وعلى رأسهم عبد الله جمعه المدافع الأيسر فى الزمالك وغيرهم من اللاعبين الذى يسعون الى بؤرة اهتمامات المدير الفنى خلال الفترة المقبلة.

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وأكد أجيرى لمعاونية ان هناك عدد من اللاعبين سيتم وضعهم فى الخطة الثانية للجهاز سيتم الاعتماد عليهم حال تعرض أى من العناصر الأساسية لاصابة قبل انطلاق الكان، مشيرًا الى أنه لن يغامر بضخ دماء جديدة على تشكيلة الفراعنة خاصة وأن القماشة التى يختار منها بها 40 لاعبًا كافيين لخوض المنتخب البطولة المقبلة لأمم أفريقيا.