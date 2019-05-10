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علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة، مع علاء ميهوب مدرب الأهلى السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لفاروق جعفر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد قبولها بثلاثة أيام فقط. 

 

ومن المقرر، أن يتكون الجهاز الفنى لعلاء ميهوب، من مؤمن عبدالغفار ووائل الجميل كمدربين وعصام محمود كمدرب لحراس المرمى، وجارى اختيار مدير كرة قوى.

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كان الخليج 365 قد انفرد أول أمس بخبر اقتراب علاء ميهوب من تولى القيادة الفنية الفنية للشواكيش، بعد وضع الرتوش الأخيرة للتعاقد. 

 

وسيعقد مجلس إدارة الترسانة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر النادى بميت عقبة، للإعلان عن تفاصيل التعاقد التعاقد مع علاء ميهوب بشكل رسمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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