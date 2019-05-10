شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم فى لقاء "الفرصة الأخيرة" أمام مصر المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره النجوم فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى نزهة كروية للفريق الفيومى الذى تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة، بينما خسر النجوم من الأهلى بهدفين دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 32 هدف بينما يقبع النجوم فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

وطالب جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بإستغلال تراجع المنافس لحصد النقاط الثلاث للتقدم نحو المربع الذهبى فيما يحاول رمضان السيد المدير الفنى للنجوم إنقاذ مايمكن إنقاذه لاسيما أن الخسارة تعنى هبوطه رسمياً للقسم الثانى .

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