شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يدعم هجوم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى الزمالك إنهاء إعارة مهاجمه مصطفى محمد لنادى طلائع الجيش، من أجل عودته للقلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد أن قدم مصطفى أداء ملفت مع فريقه الحالى وكذلك المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول، ونجح فى خطف أنظار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس.

وأبدى جروس إعجابه بإمكانيات اللاعب، وقدرته الفنية والبدنية العالية، التى ستخدم هجوم الزمالك فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو عقب إنتها إعارته لصفوف الوحدة السعودى، بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى دفع الإدارة لبدأ البحث عن عرض خارجى لرحيل المغربى خالد بوطيب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.