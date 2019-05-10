أهداف وملخص مباراة تشيلسي واينتراخت بالدوري الأوروبي

كتب: أحمد أبوعقيل

حسم فريق تشيلسي الإنجليزي، تأهله للمباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" بعدما حقق فوزا غاليا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألمانى، بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندنى، فى ختام منافسات إياب الدور نصف النهائي. شاهد الفيديو

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