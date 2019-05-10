نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام تحت أنظار 200 دولة بنسبة مشاهدة قياسية

كتب - مروان عصام
يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة النهائية في مسابقة دوري ابطال اوروبا التي تجمع بين ناديا ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر وتوتنهام في الأول من يونيو المقبل بملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد".
ذكر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن مباراة ليفربول وتوتنهام ينتظر ان تظى بنسبة مشاهدة قياسية، لاسيما وأنها ستبث على الهواء مباشرة في أكثر من 200 دولة حول العالم.
وحقق ليفربول فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء بملعب "أنفيلد"،...
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