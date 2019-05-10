رياضة | رسميا.. علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادى الترسانة على تعيين "علاء ميهوب" بمنصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بدايةً من الموسم الجديد .

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وقد تم الإتفاق على أن الجهاز الفنى سيضم كل من مؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس مرمى، ولم يتم اختيار مدير كرة للفريق.

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل بنادى الترسانة للإعلان عن المدير الفنى الجديد وتفاصيل توقيع العقد .