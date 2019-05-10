رياضة | آخرهم "عبد المنصف".. أشهر اتهامات "التفويت" في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم "عبد المنصف".. أشهر اتهامات "التفويت" في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثرت خلال السنوات الأخيرة تداول بعض الأقاويل بين الجماهير وعبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص وجود اتهامات بـ"التفويت" في الملاعب المصرية، سواء من جانب بعض اللاعبين أو المدربين أو حتى بعض الأندية، ولكن لم يستطع أحدًا إثبات صحة تلك الاتهامات، وتبقي مُجرد شائعات أو مبررات من الفريق المنافس لتبرير فوز يراه غير مستحق لمنافسه.

وأعاد انتصار الزمالك على وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما اليوم أمس الخميس بالدوري الممتاز بنتيجة 2-1 ، فتح الباب أمام وجود شبهة "تفويت" من جانب محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق ودجلة الحالي، لفريقه السابق للفوز باللقاء للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اتهامات "التفويت" في الكرة المصرية:-

- مختار مختار:

من أبرز المدربين الذين نالوا اتهامات عديدة بـ"التفويت" ابن النادي الأهلي مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، ومع كل خسارة لــ"الشيخ مختار" أمام ناديه السابق الأهلي تتردد أقاويل واتهامات بين الجماهير له بتفويت المباراة للأهلي دون أي إثبات لذلك، وتكرر هذا الأمر خلال مباريات الأهلي ضد عدة أندية تولي تدريبها "مختار" في السنوات الماضية أبرزها الاتحاد السكندري والمصري.

- طارق يحيى:

ابن النادي الزمالك السابق وأحد أبرز المدربين في الملاعب المصرية طارق يحيي، عاني كثيرًا من توجيه اتهامات له بـ"تفويت" المباريات للزمالك وذلك خلال قيادته لعدة أندية مختلفة، أبرز تلك الإتهامات، آخرها كان خلال قيادته لفريق بتروجيت في الموسم الماضي، واتهمته الجماهير بتفويت المباراة للزمالك بعدما خسر فريقه 3-1، كما تكررت تلك الإتهامات عام 2015 بعد خسارة الإسماعيلي الذي كان يدربه "يحيي" أمام الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، ولكن دائمًا يخرج المدرب وينفي كل هذه الاتهامات.

- إيهاب جلال:

تلقى إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي اتهامات بالتفويت للأهلي، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بالموسم الحالي 2-0، حيث اتهمته الجماهير البيضاء بالتفويت للأهلي لتقليل فرص الزمالك في الفوز بلقب الدوري، وما زاد الانتقادات لـ"جلال" هو فوزه بالمباراة التالية على الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

- عماد النحاس:

لم ينجو عماد النحاس مدافع الأهلي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي من اتهامات التفويت للأحمر في بطولة الدوري الممتاز، وذلك خلال قيادته لفريق أسوان عام 2016 وذلك بعد خسارته أمام الأهلي برباعية نظيفة، لكن المدرب الشاب خرج ونفي كل هذه الإتهامات.

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- مختار مختار:

ابن النادي الأهلي ورئيس قطاع الناشئين الحالي بالقلعة الحمراء مختار مختار تعرض لإتهامات بالتفويت للأحمر خلال قيادته لفريق إتحاد الشرطة أمام الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 7-3 في الدوري الممتاز عام 2016.

- سعفان الصغير:

تعرض حارس مرمي الاسماعيلي السابق ومدربه الحالي سعفان الصغير لإنتقادات واسعة واتهامات بالتفويت خلال مباراة الاسماعيلي والزمالك بالدوري الممتاز والتي خسرها الدراويش بخماسية نظيفة، وذلك بسبب الطريقة التي سكنت بها الأهداف شباكه، خاصة وأن هذا الفوز كان مهم للفارس الأبيض في الاستمرار بالمنافسة مع الأهلي على لقب الدوري.

- أحمد الشيخ:

من ضحايا اتهامات "التفويت" من اللاعبين في الكرة المصرية، أحمد الشيخ نجم الأهلي، حيث اتهمته الجماهير المصرية ورئيس الزمالك خلال إعارته لصفوف فريق مصر المقاصة بإهدار ركلة الجزاء متعمدًا خلال مباراة جمعت المقاصة والأهلي بالدوري عام 2016، وكانت هذه الركلة كفيلة بمنح الفريق الفيومي نقطة التعادل أمام المارد الأحمر، لكن خرج اللاعب وقتها ونفي كل هذه الاتهامات.

- أحمد عادل:

حارس مرمي النادي الأهلي السابق وفريق المقاصة الحالي تعرض لإتهامات بالتفويت لصالح فريقه السابق، خلال مباراة جمعت الفريقين بالدوري الممتاز خسرها الفريق الفيومي بنتيجة 2-1في النسخة الحالية من الدوري الممتاز، ولكن استنكرت إدارة المقاصة تلك الاتهامات تمامًا.

- أحمد الشناوي:

رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، شن هجوما عنيفا على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز الحالي، حيث اتهمه بالتواطؤ والتفويت خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بالدور الأول للموسم الماضي، وأكد أن الحارس اجتمع مع مسؤولي الأحمر قبل المباراة للتفاوض على انتقاله للأهلي، وأبدي اندهاشه من استقبال الشناوي 3 أهداف خلال المباراة

- مسعد عوض:

تعرض مسعد عوض حارس مرمي حرس الحدود للإتهام بالتفويت لصالح ناديه السابق الأهلي خلال مباراة جمعته مع النادي العسكري بالدوري الممتاز، وذلك بعدما ارتكب الحارس الشاب خطأ فادح ومنح صلاح محسن كرة سهلة أمام المرمي سجل منها هدف للأحمر، لكن نفي الحارس وإدارة النادي كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا.