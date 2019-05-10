شكرا لقرائتكم زعيم الثغر يستدرج انبي في المكس الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد حرس الحدود بالمكس فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن نجح زعيم الثغر فى التأهل للدور قبل النهائى لكأس مصر بعد الاطاحة بالدراويش 3-1 كما حقق فوزاً على النجوم بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري بينما فاز إنبى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 50 هدف بينما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري نحو المنطقة الامنة من صراع الهبوط مبكراً فيما شدد على ماهر المدير الفنى لإنبى على لاعبيه ضرورة مواصلة حصد النقاط الثلاث لتنفيذ خطة النجاة من الهبوط .