الأهلى يستعين بلاعبى الدكة لضم صفقات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوي مسئولو النادي الأهلى الاستعانة باللاعبين الذين لا يشاركون وتم الاستقرار على رحيلهم نهاية الموسم، من أجل التعاقد مع لاعبين أخرين من أندية محلية على أن تتم هذه الصفقات بطريقة "المقايضة"، وعلم ”الخليج 365” أن هناك أكثر من لاعب بالفريق مُرشح للدخول في صفقات مقايضة أمثال إسلام محارب وأحمد علاء. ويرغب الأهلى فى تدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها مركز المساك والظهير الأيمن والدفندر والمهاجم الصريح.

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