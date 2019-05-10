شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسعى لعبور كمين الجونة فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره المقاولون العرب فى تمام العاشرة مساء اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجونة فى مواجهة متوازنة بين الفريقين لاسيما بعد أن تعادل الجونة سلبياً مع سموحة وتعادل المقاولون العرب مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 8 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى للجونة بحصد النقاط الثلاث فى ظل إقامة المباراة على ملعبه لمواصلة قطار مفاجأته فى سنة أولى ممتاز بينما يطمع عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل فى العودة لنغمة الانتصارات مرة أخرى لإقتحام المربع الذهبى مجدداً .