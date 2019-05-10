شكرا لقرائتكم إريكسن: الروح والقتال هما سبب فوز توتنهام الصاعق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أمستردام- رويترز - | منذ 8 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 21:10

قال كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير إن فريقه تخلى عن الخطط الفنية واعتمد على الروح والعزيمة ليقلب تأخره 3-صفر في النتيجة الإجمالية ليتفوق على أياكس بقاعدة الأهداف خارج الأرض ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.



وبعد خسارته 1-صفر في الذهاب في لندن بدأ توتنهام المباراة بأسوأ طريقة ممكنة وتأخر 2-صفر بنهاية الشوط الأول، لكن مباراة الإياب انقلبت رأسا على عقب بعد الاستراحة إذ أحرز لوكاس مورا هدفين سريعين قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة الإجمالية 3-3.

وأبلغ الدنمركي إريكسن شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "كان أداء لا يعتمد على خطط. كنا في حالة سيئة. كان أداء اعتمد على الروح والقتال وكنا محظوظين. أشعر بالأسف من أجل أياكس.

"في النهاية كنا محظوظين بتسجيل الهدف. هذا مريح لأننا كنا نقاتل من أجل هذا وأعتقد أن بلوغ نهائي دوري الأبطال كان حلما للجميع"، وأشار لاعب الوسط إلى عدم حدوث تغيير فني كبير في الشوط الثاني لكن الفريق قرر المغامرة.