شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق دور الـ 16 لبطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور ال 16 ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى الثالث عشر من مايو الجاري، وتصنف البطولة بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 76 ألف دولار.

وكانت سلمى هاني قد نجحت في تخطي منافسات المرحلة الأولى من البطولة عقب تغلبها على منافستها الكندية هولي نوجتون، فيما ودعت ميار هاني بطولة مانشستر عقب خسارتها أمام كولين أومارد.

ووفقا لمباريات دور ال 16 تواجه البطلة المصرية نور الطيب والمصنفة الثالثة عالميا منافستها الفرنسية كولين أومارد، فيما تلتقي نوران جوهر المصنفة السابعة بنظيرتها الانجليزية إيميلي وايت لوك، وأخيرا تواجه سلمي هاني الانجليزية أليسون ويترز.

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