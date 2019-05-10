النقاز يعود إلى تدريبات الجماعية للزمالك...

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جدة - عمرو شويل يعود التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، اليوم إلى التدريبات الجماعية لفريقه، وذلك عقب الأجازة التى حصل عليها بإذن من السويسرى كريستيان جروس.
وكان النقاز حصل على أجازة من جروس ليعود إلى مسقط رأسه بتونس، نظرًا لغيابه عن مواجهة وادى دجلة التى أقيمت أمس الخميس على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء الموجل بينهما من الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.
وينتظم النقاز فى تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم الأحد 12 مايو الجارى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى.
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